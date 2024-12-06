33歲女星靈修「淨化儀式」攝入樹蛙黏液　「嘔吐、嚴重腹瀉」送醫不治身亡

綜合外媒報導，33歲墨西哥女星馬塞拉（Marcela Alcázar Rodríguez）參加當地靈修課程，在「淨化儀式」過程中攝入亞馬遜樹蛙黏液後身亡。

報導指出，馬塞拉靈修課號稱要「以毒攻毒」，在儀式中她攝入亞馬遜雨林中雙色猴樹蛙皮膚黏液「Kambo」後出現嘔吐、嚴重腹瀉症狀，一開始靈修組織拒絕她醫療方面的求助，待儀式結束後她才被友人緊急送往醫院，但疑因錯過黃金救援時機，最終仍不治身亡。

馬塞拉的死訊由電影製片公司「Mapache Films」於社群發文證實，哀悼文中寫道：「她的去世在我們的內心和業界留下了巨大的空虛」、「她的奉獻精神、樂觀和誠實讓有幸與她一起工作的我們留下了深刻的印記」。

據報，當地政府已對該靈修組織進行調查。

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