15萬名幸運兒有福了！周杰倫大巨蛋送現金 進場方式曝

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聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周杰倫榮登在大巨蛋舉辦個唱的首位華語歌手。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫榮登在大巨蛋舉辦個唱的首位華語歌手。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫（周董）將在5日登上台北大巨蛋，連辦4場「嘉年華」世界巡演，榮登在大巨蛋舉辦個唱的首位華語歌手。作為眾所矚目的第一人，周董所屬杰威爾音樂貼心準備入場動線懶人包，安排各區歌迷依照各自入口進場、散場，以利演唱會順利進行。

主辦單位呼籲15萬名的購票觀眾，請依照票券上座位區所指示的出入口GATE進出場館，像是位於大巨蛋B2的特區觀眾請由GATE 5進出；B1看台區觀眾可由GATE 6進出，同時也可以跟L2、L3、L4、L5區的粉絲自GATE 2、GATE 3、GATE 4進場或是離場，身心障礙者觀眾則請由GATE 1進出，更多詳情請洽杰威爾音樂官方臉書。

此外，主辦單位也鼓勵大家搭乘捷運觀看演唱會，特別提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋給進場觀眾，折扣僅限從國父紀念館站出站，方式為進入大巨蛋場館之後，將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置之驗票機靠卡感應，任何相關問題請直接洽詢現場的大巨蛋工作人員。

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