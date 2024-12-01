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賈靜雯秀護照50歲店員嚇呆 生日許願重拍「飛龍在天」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
賈靜雯(右)接受王偉忠節目訪問。圖／摘自YouTube
賈靜雯(右)接受王偉忠節目訪問。圖／摘自YouTube

金鐘、金馬影后賈靜雯擁有亮麗外表、精湛演技，50 歲依然擁有凍齡美貌，近日她上王偉忠主持的廣播節目「欸！我說到哪裡了？」，被誇狀態好，她透露有次參加米蘭時尚週，在當地買東西，結果結帳人員看到她護照上的年紀，露出不敢置信的神情，還把同事都叫出來一起看，被誇50歲擁有好體態，她笑：「我還蠻驕傲的，女人真的需要被讚美！」

賈靜雯當年以「飛龍在天」走紅，轉往大陸拍戲多年，古裝、時裝都演過，直到和修杰楷結婚生下2個寶貝女兒咘咘、波妞，復出的第一部戲就是「我們與惡的距離」，她也一舉拿下金鐘視后，回憶這段，賈靜雯因為當了媽，才真正體悟當媽的心情，坦言過去演媽都需靠揣摩，當時演到最後一場戲，她哭到在旁邊一想到就掉眼淚，演完也不敢直接回家。

說起會不會走不出角色？賈靜雯說：「我死命奔跑都要出來，我不可能留在裡面，因為那個太痛苦了。」自認演戲方面，還要再鬆弛一些，「我已經比以前好了，沒有在乎太多東西，心態上無所謂的時候，很多東西就進來了。」10月她過50歲生日，說起當時生日願望，她笑說是和周遊談重拍古裝劇「飛龍在天」，「她就說找當紅的阮經天、王淨來演。」

賈靜雯(右)接受王偉忠節目訪問。圖／摘自YouTube
賈靜雯(右)接受王偉忠節目訪問。圖／摘自YouTube

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