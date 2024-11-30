PEETA葛格「麻」煩事後吐心境「身心都痛」 再次澄清：被人栽贓
健身網紅PEETA葛格今年3月爆出惹「麻」煩被移送台北地檢署偵辦，日前又因前妻Alisa行竊，再成話題人物。而他毒品尿檢呈陰性，上個月台北地檢署就涉嫌施用毒品部分「不起訴」，近日再傳出他涉非法持有第二級毒品罪「緩起訴處分」，PEETA葛格29日發文PO影片談及過程吐露心境。
PEETA葛格表示，他一直強調「大麻是別人放的」，在被指涉嫌吸毒經查證後已還他清白，但卻始終沒能查出栽贓的人是誰。「麻」煩事件加上以來不實謠言的散布，讓他多年來的形象和打拚的事業短時間內盡毀，他說：「這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛」。
PEETA葛格透露他有連續一個月都拉肚子，至今都覺得累，嘆：「我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活，不想要有這麼多雜事需要煩惱，但這也許就是被逼著成長的過程。」不過他也慶幸「我還活著」，提到去年練後空重摔，「沒有因為後空翻摔一個就癱瘓」，身旁也還有親友及工作夥伴陪伴，活動上也看到熱情的粉絲，讓他度過低潮。
他感謝大家的支持，最後自我勉勵會顧好自己，繼續在健身產業打拚。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
PEETA 營養健身葛格臉書全文：
大家好這裡是Peeta葛格
今天po了一個影片想跟大家澄清一些事情
也同時發個文跟大家聊聊這段過程
三月中的事件發生再加上外面一些不實的謠言
讓我辛苦打拼七年的事業跟形象在一週內全毀
這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛
我大概連續一個月都在拉肚子
而且一直到現在都還是覺得好累
因為我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活
不想要有這麼多雜事需要煩惱
但這也許就是被逼著成長的過程
該慶幸的是我還活著
沒有因為後空翻摔一個就癱瘓
身邊還是有很多家人、朋友、跟工作夥伴的陪伴
在活動上也遇到許多熱情的粉絲們
讓我可以度過今年的低潮
總之
感謝在這段期間持續支持我的各位
我會努力把自己顧好
往下個階段前進
持續在健身產業打拼
寫些打家
▪鄭雨盛傳劈3女後青龍獎公開致歉 台下惠利表情成亮點
▪謝震武罕動怒酸謝宜容「底氣十足」 分析她這舉動：要開戰
▪天降橘貓！黃沐妍飯店浴室爆巨響 天花板崩塌掉下大胖貓
▪和高志綱有私交！黃宣揭他私下真實互動還私訊潘傑楷
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言