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PEETA葛格「麻」煩事後吐心境「身心都痛」　再次澄清：被人栽贓

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

PEETA葛格。圖／擷自臉書／PEETA 營養健身葛格、YouTube／營養健身葛格Peeta
PEETA葛格。圖／擷自臉書／PEETA 營養健身葛格、YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格今年3月爆出惹「麻」煩被移送台北地檢署偵辦，日前又因前妻Alisa行竊，再成話題人物。而他毒品尿檢呈陰性，上個月台北地檢署就涉嫌施用毒品部分「不起訴」，近日再傳出他涉非法持有第二級毒品罪「緩起訴處分」，PEETA葛格29日發文PO影片談及過程吐露心境。

PEETA葛格表示，他一直強調「大麻是別人放的」，在被指涉嫌吸毒經查證後已還他清白，但卻始終沒能查出栽贓的人是誰。「麻」煩事件加上以來不實謠言的散布，讓他多年來的形象和打拚的事業短時間內盡毀，他說：「這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛」。

PEETA葛格透露他有連續一個月都拉肚子，至今都覺得累，嘆：「我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活，不想要有這麼多雜事需要煩惱，但這也許就是被逼著成長的過程。」不過他也慶幸「我還活著」，提到去年練後空重摔，「沒有因為後空翻摔一個就癱瘓」，身旁也還有親友及工作夥伴陪伴，活動上也看到熱情的粉絲，讓他度過低潮。

他感謝大家的支持，最後自我勉勵會顧好自己，繼續在健身產業打拚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta
健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

PEETA 營養健身葛格臉書全文：

大家好這裡是Peeta葛格

今天po了一個影片想跟大家澄清一些事情

也同時發個文跟大家聊聊這段過程

三月中的事件發生再加上外面一些不實的謠言

讓我辛苦打拼七年的事業跟形象在一週內全毀

這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛

我大概連續一個月都在拉肚子

而且一直到現在都還是覺得好累

因為我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活

不想要有這麼多雜事需要煩惱

但這也許就是被逼著成長的過程

該慶幸的是我還活著

沒有因為後空翻摔一個就癱瘓

身邊還是有很多家人、朋友、跟工作夥伴的陪伴

在活動上也遇到許多熱情的粉絲們

讓我可以度過今年的低潮

總之

感謝在這段期間持續支持我的各位

我會努力把自己顧好

往下個階段前進

持續在健身產業打拼

寫些打家

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