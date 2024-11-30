PEETA葛格「麻」煩事後吐心境「身心都痛」　再次澄清：被人栽贓

PEETA葛格。圖／擷自臉書／PEETA 營養健身葛格、YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格今年3月爆出惹「麻」煩被移送台北地檢署偵辦，日前又因前妻Alisa行竊，再成話題人物。而他毒品尿檢呈陰性，上個月台北地檢署就涉嫌施用毒品部分「不起訴」，近日再傳出他涉非法持有第二級毒品罪「緩起訴處分」，PEETA葛格29日發文PO影片談及過程吐露心境。

PEETA葛格表示，他一直強調「大麻是別人放的」，在被指涉嫌吸毒經查證後已還他清白，但卻始終沒能查出栽贓的人是誰。「麻」煩事件加上以來不實謠言的散布，讓他多年來的形象和打拚的事業短時間內盡毀，他說：「這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛」。

PEETA葛格透露他有連續一個月都拉肚子，至今都覺得累，嘆：「我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活，不想要有這麼多雜事需要煩惱，但這也許就是被逼著成長的過程。」不過他也慶幸「我還活著」，提到去年練後空重摔，「沒有因為後空翻摔一個就癱瘓」，身旁也還有親友及工作夥伴陪伴，活動上也看到熱情的粉絲，讓他度過低潮。

他感謝大家的支持，最後自我勉勵會顧好自己，繼續在健身產業打拚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

健身網紅PEETA葛格29日透過影片吐露心境。圖／擷自YouTube／營養健身葛格Peeta

PEETA 營養健身葛格臉書全文：

大家好這裡是Peeta葛格 今天po了一個影片想跟大家澄清一些事情 也同時發個文跟大家聊聊這段過程 三月中的事件發生再加上外面一些不實的謠言 讓我辛苦打拼七年的事業跟形象在一週內全毀 這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛 我大概連續一個月都在拉肚子 而且一直到現在都還是覺得好累 因為我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活 不想要有這麼多雜事需要煩惱 但這也許就是被逼著成長的過程 該慶幸的是我還活著 沒有因為後空翻摔一個就癱瘓 身邊還是有很多家人、朋友、跟工作夥伴的陪伴 在活動上也遇到許多熱情的粉絲們 讓我可以度過今年的低潮 總之 感謝在這段期間持續支持我的各位 我會努力把自己顧好 往下個階段前進 持續在健身產業打拼 寫些打家

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