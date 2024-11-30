張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，球員的精彩表現有目共睹，潘傑楷和張奕上年代「雅琴看世界」接受主播張雅琴專訪，張雅琴感嘆：「他們真的很棒。我覺得球員的成功也好辛苦好偉大。」「雅琴看世界」預計今晚9點播出。

目前在富邦悍將的張奕首度在節目中表態，希望可以有好的機會，不回去日本了，到時日籍妻子和三個小孩一起回台。他也回憶，剛回台灣時將近一年沒有薪水，一個月花不到5000元，日子過得相當刻苦，還好如今苦盡甘來。

特別的是，兩人在節目中難得開金嗓，潘傑楷唱應援歌，張奕唱日文歌「世界的盡頭」。潘𠎀楷和張奕都用手勢比出台灣，表示自己就是台灣的選手，參加12強，就是要贏，要為國爭光，令人感動，潘𠎀楷更說在二軍拼戰的日子，看不到一軍的天空，只能努力再努力:「現在看到天空了!」

讓錄影現場一位工作人員當場忍不住爆哭，張雅琴說：「我也很感動，他那一番話讓我想到準備大學聯考的歲月。」

潘傑楷（左）和張奕（中）上張雅琴主持的「雅琴看世界」。圖／張雅琴提供

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