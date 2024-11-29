黃曉明疑似情變葉珂 受訪直言「希望這是一場夢」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
黃曉明。圖／摘自微博
黃曉明。圖／摘自微博

大陸男星黃曉明離婚後頻被爆有網紅新歡葉珂，今年9月黃曉明發文「我們在一起了」，並標注了葉珂的帳號，霸氣認愛，沒想公開戀情後卻爭議不斷，事後又被發現當初官宣認愛的微博貼文已消失，最近黃曉明為電影「戴假髮的人」受訪，不知是為了合乎電影造型，看起來特別憔悴、兩眼無神，甚至疲憊坦言「希望這只是一場夢」。

黃曉明提及自己的狀態，「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢」，似乎是對於多年辛勤工作有感，「反正活到我這個年紀的時候，我是會有這種感覺，就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢，特別想掐自己，欸這是夢嗎？」而在這段訪問影片中，感覺黃曉明疲於應付女友以及廣大網友的批評，看起來格外疲倦，沒有以往的意氣風發。

黃曉明先前宣傳「戴假髮的人」之前，還先鞠躬道歉，只是似乎還是無法解決問題，該片投資達1億人民幣，上映3天只有300萬人民幣票房，大踢鐵板。

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黃曉明。圖／摘自微博
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黃曉明憔悴受訪，直言希望這一切只是一場夢。圖／摘自微博
黃曉明憔悴受訪，直言希望這一切只是一場夢。圖／摘自微博
黃曉明憔悴受訪，直言希望這一切只是一場夢。圖／摘自微博
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