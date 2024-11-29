福原愛離婚3年 突狂講大陸各地方言 被拱「嫁中國人」

前日本桌球女將福原愛爆出軌與江宏傑離婚，跨國婚姻官司於今年3月正式落幕；去年底她將事業重心轉往中國大陸，除了開始直播賣貨，也積極經營社群與粉絲們互動，昨日又曬出大陸各地方言，讓微博網友們都拍案叫絕，甚至還拱她「不妨嫁個中國男兒」，並說她講得雖好，但是重慶方言相較於她待過的東北、上海，還是比較不夠好。

福原愛爆出不倫醜聞後，人氣暴跌，積極經營微博、小紅書，還分享穿上漢服的照片，甚至直播帶貨做生意，昨日貼出「學說各地方言」的影片，她Cue自己開始後講出東北話、上海話、天津話、重慶話、廣東話、河南話，讓網友大讚，「說得太好了！」、「這比很多中國人講的地道！」離婚逾3年的她還被拱「愛醬這麼喜歡中國和中國話，不防嫁個中國男兒，在中國定居！」不少網友們也紛紛附和。

福原愛在微博秀出一連串大陸各地方言。圖／摘自微博

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