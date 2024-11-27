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小哈利曝「伊能靜支持藝術、哈林教禮貌做人」 吐爸媽離婚心聲

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
庾恩利。圖／擷自微博／En-Li恩利工作室
庾恩利。圖／擷自微博／En-Li恩利工作室

哈林（庾澄慶）和伊能靜兒子「小哈利」庾恩利近日上大陸綜藝節目《狂想之城》聊到和親子關係，透露爸媽離婚後他就兩邊跑，被一旁主持人虧「你最忙」，他也笑回「對，我最忙」。

庾恩利在節目中聊到爸媽，提到爸媽離婚後他就兩邊跑，「我禮拜一到禮拜五跟我爸，然後周末跟我媽」，認為爸媽是盡責的父母。他透露媽媽伊能靜當時周一到周五工作，然後會把周末時間留給他，爸爸則相反，平時不接工作，只有周末接工作，兩人剛好錯開。

庾恩利表示，可能有些人會覺得他這樣長大很累，但他說：「我蠻喜歡我那樣長大的。」他也分享哈林、伊能靜的教育觀很不一樣，「我媽比較支持藝術，開放一點，然後我爸就是教我怎麼有禮貌，怎麼做人。」兩人的教育都在他身上留下痕跡，認為若只跟著其中一方長大，都會失掉一點東西，開玩笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」

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庾恩利在陸綜《狂想之城》聊到爸媽哈林、伊能靜。圖／擷自微博／新浪綜藝
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庾恩利在陸綜《狂想之城》聊到爸媽哈林、伊能靜。圖／擷自微博／新浪綜藝
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