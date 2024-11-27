小哈利曝「伊能靜支持藝術、哈林教禮貌做人」 吐爸媽離婚心聲
哈林（庾澄慶）和伊能靜兒子「小哈利」庾恩利近日上大陸綜藝節目《狂想之城》聊到和親子關係，透露爸媽離婚後他就兩邊跑，被一旁主持人虧「你最忙」，他也笑回「對，我最忙」。
庾恩利在節目中聊到爸媽，提到爸媽離婚後他就兩邊跑，「我禮拜一到禮拜五跟我爸，然後周末跟我媽」，認為爸媽是盡責的父母。他透露媽媽伊能靜當時周一到周五工作，然後會把周末時間留給他，爸爸則相反，平時不接工作，只有周末接工作，兩人剛好錯開。
庾恩利表示，可能有些人會覺得他這樣長大很累，但他說：「我蠻喜歡我那樣長大的。」他也分享哈林、伊能靜的教育觀很不一樣，「我媽比較支持藝術，開放一點，然後我爸就是教我怎麼有禮貌，怎麼做人。」兩人的教育都在他身上留下痕跡，認為若只跟著其中一方長大，都會失掉一點東西，開玩笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」
更多推薦
▪前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字
▪許冠文嘆生命短暫 黃子華揭「人比鬼恐怖」
▪陳傑憲帥到連AKIRA都服！台日大戰和林志玲私下互動曝光
▪王牌AV女優曾被嫌肥片場大哭 現今化身極品小隻馬
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言