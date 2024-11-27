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出道45年 近藤真彥宣布來台開唱！帶40年好友展誠意

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
近藤真彥（左）和野村義男默契絕佳。圖／重星音樂娛樂提供
近藤真彥（左）和野村義男默契絕佳。圖／重星音樂娛樂提供

日本偶像始祖近藤真彥宣布明年3月要來台開唱，他與相交超過40年的知己野村義男3月1日、2日將於台北花漾展演空間舉行 「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」演唱會，售票將在12月14日早上11點於遠大售票系統開跑，這是近藤真彥出道45年首次來台舉行演唱會，台灣也是兩人4年中唯一的海外場次，兩人還特別錄製影片和台灣粉絲打招呼，近藤真彥實現22年前來台開演唱會的承諾，宣告「台灣，等我哦！」

近藤真彥在80年代橫掃台港，引領最早的哈日熱潮，今年金秀賢到日本舉行粉絲見面會演唱的「悠然銀光中」（ギンギラギンにさりげなく），原唱就是近藤真彥，而他更為台灣粉絲熟知的歌曲是「夕陽之歌」（夕焼けの歌），被不少港台歌手翻唱，即李翊君的「風中的承諾」。

近藤真彥與野村義男結緣於1979年的日劇「3年B班金八老師」，這是近藤真彥出道的戲劇作品，他與野村義男、田原俊彥因合作該劇組成「田野近三人組」活躍於日本演藝圈。隨後近藤真彥以個人名義發展，1980年12月作為歌手出道發行單曲「Sneaker Blues」，發行首周即在Oricon公信榜取得冠軍，並蟬聯5周冠軍，是史上首位出道單曲初登場即獲得Oricon冠軍的歌手。

近藤真彥在1990年代淡出演藝事業，轉戰賽車界，2000年成立「Kondo Racing Team」參加日本方程式錦標賽，2006年開始參加SUPER GT。2023年擔任日本賽車宣傳（JRP）會長。直到2005年，為迎接出道25周年，發行了相隔7年7個月的單曲「挑戰者」，宣布重回演藝圈，在歌手活動的同時，也積極參與賽車活動。

近藤真彥此次演唱會合作的野村義男來頭也不小，不僅是近藤相交超過40年的好友，從小就學吉他的野村義男是日本知名的吉他手，也是樂團「THE GOOD-BYE」的成員，參與過許多日本歌手的專輯製作，是濱崎步等知名歌手演唱會的御用吉他手。

這次來台開唱，演出地點在台北花樣展演中心HANA SPACE，均一票價為3500元，相關售票訊息可洽詢主辦單位重星音樂官方社群。

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