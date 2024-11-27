福原愛變大陸人 穿古典刺繡漢服 網傻眼：微胖版林志玲
前日本桌球女將福原愛，於2016年和台灣桌球選手江宏傑結婚，一度成為讓人稱羨的桌球明星夫妻，但這段婚姻已經正式結束，而她自幼有很長一段時間在大陸受訓，而最近她現身四川拍片，換上古裝模樣，遭網友認定是「微胖版林志玲」。
福原愛在微博分享一系列穿漢服的美照，寫下「成都，衣起錦官城，領略漢服之美」，自從先前的漢服美照之後，又再度穿著古典刺繡禮服搭配紅色披風外套，頭髮則梳成雙辮髮型，再頂著紅唇，相較先前圓潤模樣，福原愛也似乎瘦了一圈，明顯展現尖下巴，網友們紛紛熱議「愛醬是一個被乒乓球耽誤了的模特」、「現在愛醬純粹走網紅路線了」、「去拍戲吧」、「這張臉太完美了」但也有網友直言「弄得像微胖版林志玲似的」、「有點像志玲」。
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