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震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
李奧納多狄卡皮歐今年沒有新作品，專心退居幕後。(路透資料照片)
李奧納多狄卡皮歐今年沒有新作品，專心退居幕後。(路透資料照片)

李奧納多狄卡皮歐日前歡度50歲生日，雖然他對年輕美艷模特兒的喜好絲毫未改，更傳出他絕對不結婚、不願意被套牢，這麼多年至少有57任女朋友，總是被外界揶揄「只要女友超過25歲就要分手」、「李奧納多唯一的堅持」，但最近網友竟瘋傳他與26歲超模女友維多莉亞伽里蒂已經秘密訂婚，傳出維多莉亞甚至帶著求婚戒，震驚各界。

外媒瘋傳，李奧納多似乎這次是遇到真愛了，他前幾天開慶生派對，和義大利的26歲超模維多莉亞（vittoria ceretti）你儂我儂，兩人交往邁入1年，即便維多莉亞已有過一段婚姻，李奧也非常愛她，也不像以往一樣，過了25歲就分手。

一開始，李奧與維多莉亞訂婚的消息由爆料網站DeuxMoi爆出，就連「每日郵報」等大媒體都爭相報導，雖然雙方暫時未有回應，而網友已經深信2人訂婚，更有網友留言：「李奧終於玩夠，50歲要結婚。」也有網友猜測是因為女友懷孕，讓李奧考慮真的要結婚，「我還想知道小孩的顏值一定超高」。

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身材火辣的26歲超模維多莉亞伽里蒂，是李奧納多的現任女友。圖／摘自IG
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