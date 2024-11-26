李安公開大喊「全台灣最可愛的人」林志玲反應曝光

台灣名導李安曾兩度獲奧斯卡金像獎最佳導演，日前更獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，「台灣第一名模」林志玲亦有獲受邀出席頒獎晚宴，李安還在台上公開點名林志玲，還稱她是「我們台灣最可愛的人」，讓台下林志玲超害羞，事後林志玲也秀出兩人合照。

林志玲並在IG上發文，向李安祝賀，「一路走來如此才華洋溢，帶著最溫和謙和的心，以及最透徹又有浪漫的雙眼去看待這個世界」，她又引用對方的話，去感謝對方令大家明白，在文化藝術以及人生的殿堂都是永無止境的學習：「就像他所說的，電影戲劇對他而言，是永無止境的學習。感謝李安導演的存在，感謝他所帶來的傳奇，以及感謝李安導演透過他的電影，所帶我們去看的世界。」

李安獲獎時也感動表示自己非常意外，「這次獲頒這個珍貴獎項，對做藝術的人來說是非常大的鼓勵。未來也會珍惜這份緣分，繼續努力下去」，如今面對有如「戰爭與和平」原作中所撼動的不安世界，期待藝術的力量能扮演更大的角色。

林志玲。圖／摘自IG 林志玲。圖／摘自IG

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