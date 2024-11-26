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陸網友潑冷水「很多國家沒玩棒球」 邰智源嗆這句超派

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
邰智源發文祝賀中華隊奪冠。圖／摘自臉書
邰智源發文祝賀中華隊奪冠。圖／摘自臉書

台灣打敗日本，拿下首座世界棒球賽12強冠軍，全台瘋狂慶祝，邰智源也在臉書發文祝賀中華隊，不料有大陸網友留言潑冷水「很多國家沒在玩棒球」，邰智源親自回嗆「關你屁事，你去玩你的7:0」，讓網友忍不住拍手叫好，笑說這句話真是「傷害性不大，污辱性極強」。

中華隊奪冠，「國民阿公」邰智源開心寫下：「台灣。沒有什麼辦不到的！恭喜我們的國家代表隊榮登棒球12強世界冠軍，感謝大家的努力，希望大家繼續關注棒球運動，支持職棒；一日球迷也會變成終身球迷的。」但一位網友以簡體字回應「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩！」邰智源則回擊「關你屁事，你去玩你的7:0」。

而7：0的典故來自今年9月的足球世界盃資格賽，日本對上大陸7：0，大陸慘敗被日本痛宰，網友讚「還是邰哥懂嘴砲」、「阿公好嗆」、「笑死，撿到槍」，但有人認為邰智源也可能搞錯了，懷疑該名留言網友或許不是大陸人，看姓氏有可能是新加坡或馬來西亞人。

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邰智源回嗆網友。圖／摘自臉書
邰智源回嗆網友。圖／摘自臉書

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