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勾惡全面開戰草爺！偷拍蒐證被抓包「雙方爆衝突」

聯合報／ 記者李姿瑩／報導
勾惡直接跟草爺對質。圖／天使投資人提供
勾惡直接跟草爺對質。圖／天使投資人提供

YouTube頻道「勾起你心中的惡」最新上傳影片指控百萬網紅「含羞草日記」的草爺，用群組推坑粉絲做加密貨幣交易，行為宛如割韭菜。為此勾惡直接深入敵營蒐證，卻在偷拍過程中被草爺的同行友人抓包，衝突一觸即發。

「勾起你心中的惡」頻道崛起以花錢實測台灣人的道德底線、公然挑戰既得利益者，受到廣大迴響和擁戴，在YouTube 領域極具影響力。勾惡被粉絲們稱為「勾惡幫主」，頻道以幫助弱勢、受害者發聲、討公道、揭密為主題，不惜對抗黑道財團和政府不當政策。

在影片開頭勾惡收到草爺粉絲爆料，對方表示因為很喜歡草爺，當看到草爺用群組推粉絲做加密貨幣交易時，沒有多想就加入群組，剛開始裡面只有幾百人，現在大概2千多人，雖然一開始有賺到幾千塊，但一個禮拜後變成慘賠數十萬，求助無門下才找勾惡協助。而勾惡為了蒐證直奔台中酒吧，卻不料私自拍攝被草爺友人抓包，當場跟黑衣人起了嚴重衝突，雙方互嗆，場面十分火爆，最後在草爺勸說下，當晚先讓勾惡離開。

數日後勾惡跟草爺私下會談，草爺直言：「本人可受公評之，外面太多人說我們在割韭菜，過程中都有講明投資有賺有賠，中心本質就是不要貪。」更表示自己並沒有聲稱穩賺不賠，所以草爺覺得是受害者自己的問題，「因為貪念出現才會越下越大」。

草爺更透露，他創立的「草幣狀元孵化中心」只是賺取交易手續費，「只收取萬分之五的手續費，全部2千多人一個月才賺10幾萬，要賺錢我去賣課程就好」。

草爺更自爆多年前自己就已經因為礦機賠了超過4千萬，但絕對不會割粉絲韭菜，外面太多人說我們在割韭菜，其實是自己貪念出現越下越大。」

勾惡也直球發問草爺是否已經退出夾娃娃機事業？草爺則回應沒有退出娃娃機事業，只是暫時休息，現在主力放在拍戲和醫美診所。兩人經過一番爭執過後，勾惡拿出合約揚言要割草爺，要他在12/14的「天使投資人」實境秀擔任評審，草爺也大方簽約，還願意投資3百萬資金，與勾惡聯手合作。

勾惡接到草爺粉絲爆料。圖／天使投資人提供
勾惡接到草爺粉絲爆料。圖／天使投資人提供

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