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冒出小孩…周湯豪說話了！罕見公開「母子互動」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周湯豪帶傷完成2場演唱會。圖／環球音樂提供
周湯豪帶傷完成2場演唱會。圖／環球音樂提供

周湯豪上周末帶傷2度攻蛋，自認忍痛度過人，昨晚第2場安可再安可，讓嘉賓媽媽比莉都出來喊卡，他說：「媽媽知道我受傷，但跟大家互動的爽感遠超過疼痛感。」至於首場抱起3歲小孩觀眾被對方喊爸爸，他直呼真的不認識，且媽媽不急著抱孫，「我覺得自己還是個小孩」。

他2次攻蛋都有媽媽相伴，比莉對兒子感到驕傲，興奮喊是周湯豪的鐵粉，他坦言彼此只有在台上才會流露出母子之情，「私底下我們都是很剛的人，溝通跟情感比較像是君子之交」。覺得哪一點最讓媽媽驕傲？他想了想，「我覺得不是因為成績，單純是因為我是他的兒子，我們一路走來都不輕鬆」。

同樣連著2場感動噴淚，他說自己私底下非常感性，但在螢光幕前很ㄍㄧㄥ，跟家人互動也沒那麼容易掏心掏肺，尤其首場經導演提醒看到排字應援，真的深受衝擊，「很多人覺得這場『REALIVE (R2) 特仕版』演唱會很潮、很酷，看完之後就會發現很催淚，這場完全是我的內心世界，當上台那一刻就會爆開來」。

他近年身兼數職，每當有新任務就會全心投入，創造超越百分之百的價值，忍不住自嘲執念很深：「我沒有停下我的腳步，去完成小時候的夢想，但這場演唱會是一個里程碑，我覺得做完可以休息一下」。只是話才說完，他就想起還有工作，升級版巡演也安排了其他場次，希望能再重返高雄，被虧自打臉，他笑說：「好好休息這件事，是我在學習的。」

周湯豪自認上台就會自動掏心掏肺。圖／環球音樂提供
周湯豪自認上台就會自動掏心掏肺。圖／環球音樂提供

周湯豪(前排中)安可再安可，相當寵粉。圖／環球音樂提供
周湯豪(前排中)安可再安可，相當寵粉。圖／環球音樂提供

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