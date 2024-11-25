五月天最強繼承人現身！18歲小玫瑰美成這樣
五月天日前在上海體育場展開11場「回到那一天」25周年巡演，昨晚來到最終場，鼓手冠佑的女兒小玫瑰（劉芯妤）擔任開場嘉賓，展現大將之風，反倒是在台下觀看的父母冠佑、王行芝比她還要緊張。
小玫瑰接連推出「微笑說再見」、「瞬間」等創作單曲，昨晚特別感謝全場在她1歲生日時，透過爸爸的手機為她慶生，她說：「17年前，你們在這替我唱了『生日快樂歌』，17年後我竟然站在這裡，換我唱歌給你們聽。」
面對18歲的第1個舞台，小玫瑰表現落落大方，甜嗓征服4.5萬名觀眾，冠佑透過大螢幕送上一段最真摯的祝福，寫著「謝謝妳來到這個世界，謝謝妳的乖巧貼心及善良，謝謝妳是我的女兒，瞬間，妳己經18歲成年了，勇敢的往妳的夢想前進吧」，阿信則在IG鼓勵她「時間不總是帶走一切，也會帶來新生的美好」，讓小玫瑰成為五月天最強的繼承人。
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