梁朝偉合影黃仁勳 劉嘉玲鼓掌高喊「恭喜梁博士」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉。圖／摘自IG
梁朝偉。圖／摘自IG

梁朝偉再傳喜事，今（23）日出席香港科技大學學位頒授典禮，接受頒授人文學榮譽博士學位，而一同獲頒授的還包括AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，梁朝偉的母親與妻子劉嘉玲也有出席，劉嘉玲更嗨喊「恭喜梁博士」。

港媒報導指出，梁朝偉用英語發表感受，提到從未在大學生活過，但從42年的演藝經驗，分享了兩個成功成為優秀演員的祕訣。

梁朝偉表示。首先接受每次新工作時，都要保持初心，讓自己如新人一樣，不要時常記住自己是個有經驗的演員，這樣反會拖累自己。第二是永遠要求下次要做得更好，做自己喜歡的事，保持對工作的熱誠。

梁朝偉多次獲得國際成就，去年9月第80屆威尼斯影展中，從大導演李安手上接獲金獅獎終身成就獎，梁朝偉接過獎座後，激動到一度感動落淚。

梁朝偉、黃仁勳合影。圖／摘自IG
梁朝偉、黃仁勳合影。圖／摘自IG
梁朝偉、劉嘉玲合影。圖／摘自IG
梁朝偉、劉嘉玲合影。圖／摘自IG
梁朝偉、黃仁勳合影。圖／摘自IG
梁朝偉、黃仁勳合影。圖／摘自IG

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