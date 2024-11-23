丟丟妹無預警披白紗「今天要結婚」 男友直呼好緊張

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
丟丟妹白紗造型曝光。圖／摘自IG
丟丟妹白紗造型曝光。圖／摘自IG

直播天后丟丟妹(李明珊)去年離婚，今年初大方認愛大6歲的髮型師男友Tommy，男友昨無預警在社群發限動，分享丟丟妹的白紗造型，讓粉絲們又驚又喜，紛紛獻上祝福，經紀人也對此回應了。

丟丟妹在Tommy分享的限動中一身白紗，Tommy問她「妳願意嗎」，丟丟妹回他白眼「要嫁別人」，接著他又誇女友白紗造型很漂亮，丟丟妹甜笑：「我今天要結婚啊！」Tommy卻說自己要當伴郎很緊張，而限動中出現歌手屁孩的身影，據「TVBS新聞網」報導，經紀人表示丟丟妹穿婚紗是因為要拍MV，因為屁孩有為她量身訂做一首歌，穿婚紗是配合MV內容。

丟丟妹(左)和男友感情穩定。圖／摘自IG
丟丟妹(左)和男友感情穩定。圖／摘自IG

丟丟妹白紗造型曝光。圖／摘自IG
丟丟妹白紗造型曝光。圖／摘自IG

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