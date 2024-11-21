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不藏了！庾澄慶再婚8年「罕與前主播妻」合體放閃

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
63歲庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女。圖／摘自哈林IG、民視提供
63歲庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女。圖／摘自哈林IG、民視提供

63歲庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女，向來對私生活相當低調，鮮少曝光婚姻日常生活。近日他罕見與張嘉欣一同力挺電影《乒乓男孩》，還曝光夫妻倆的同框照，意外引發關注。

庾澄慶向來對私生活保持低調，張嘉欣結婚後便告別主播台專心於家庭生活，鮮少在外曝光。近日夫妻倆罕見同框力挺徐若瑄的新片《乒乓男孩》，照片中只見張嘉欣保養得宜，完全看不出來已經49歲。

庾澄慶二婚已8年，夫妻倆鮮少一同曝光。先前夫妻倆同框是在2022年，當時哈林與「雲霄飛車」樂團重聚，夫妻倆還一同登台獻唱。

哈林與張嘉欣一同力挺徐若瑄主演的電影《乒乓男孩》。 圖/摘自VIVIAN IG
哈林與張嘉欣一同力挺徐若瑄主演的電影《乒乓男孩》。 圖/摘自VIVIAN IG

2022年，哈林庾澄慶(左)跟老婆張嘉欣上台對唱「情非得已」。圖／摘自IG
2022年，哈林庾澄慶(左)跟老婆張嘉欣上台對唱「情非得已」。圖／摘自IG

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