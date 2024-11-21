聽新聞
0:00 / 0:00
不藏了！庾澄慶再婚8年「罕與前主播妻」合體放閃
63歲庾澄慶2016年與小14歲的前主播張嘉欣再婚，婚後育有一對子女，向來對私生活相當低調，鮮少曝光婚姻日常生活。近日他罕見與張嘉欣一同力挺電影《乒乓男孩》，還曝光夫妻倆的同框照，意外引發關注。
庾澄慶向來對私生活保持低調，張嘉欣結婚後便告別主播台專心於家庭生活，鮮少在外曝光。近日夫妻倆罕見同框力挺徐若瑄的新片《乒乓男孩》，照片中只見張嘉欣保養得宜，完全看不出來已經49歲。
庾澄慶二婚已8年，夫妻倆鮮少一同曝光。先前夫妻倆同框是在2022年，當時哈林與「雲霄飛車」樂團重聚，夫妻倆還一同登台獻唱。
更多推薦
▪納豆求婚成功 曝300字求婚全文「請問阿鼻，妳願意嫁給我嗎」
▪早已財富自由？ 台灣第一AV女優公開9月分潤數字「我真的窮」
▪驚吐一個人心聲 炎亞綸哭了「經歷生離死別」
▪賈永婕遭酸特權、公器私用 12次「我道歉」吐實情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言