余天右腳無力爆小中風「血管塞到剩30％」 親曝驚人內幕

76歲資深藝人余天2年前曾傳出經中風，去年更驚爆在健檢時出現7公分的肝囊腫。對此，近日他參加鄭弘儀主持的《話時代人物》罕見提起病況，笑說被醫生誇說：「你這個命太好了、命大」！

余天2022年曾傳出小中風，當時脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時送到醫院，「來醫院時已經90%自癒」。余天回憶起當時的情況，表示事發當天突然覺得有一邊站不起來，他立刻告訴兒子余祥銓說：「我好像中風了，因為我右腳沒力，趕快送我去醫院，我這邊好像沒有力量，完全站不起來。」就醫檢查後，醫生頻頻說道：「很奇怪」，通常血管塞住不會生出小血管，但他塞住的地方旁邊竟長出好多條小血管，醫生看完忍不住直呼：「你這個命太好了、命大」，因為通常按照他的情況來說，小中風後會變成大中風，必定傷到腦部。

余天解釋，脖子附近的幾條大血管都檢查過，有的堵到剩30%，醫生則說要立刻開刀，「再不通的話就完了，你真的是中風，後來放一根支架」。醫生原以為放完支架會通60%，誰知裝好後「百分百通了」，結果讓醫生也相當驚訝，如今中風的狀況已經全部排除。余天直言，現在就是退休，「我已經很不好命了，也應該退休享受一下了」。

此外，余天去年健檢後發現肝臟有7公分大囊泡，醫生當時傾向讓它「和平共處」不開刀；他坦言，目前生活上最大的變化就是食量要減少，以避免肝臟囊腫頂到胃不舒服。

商品推薦