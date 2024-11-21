余天右腳無力爆小中風「血管塞到剩30％」 親曝驚人內幕
76歲資深藝人余天2年前曾傳出經中風，去年更驚爆在健檢時出現7公分的肝囊腫。對此，近日他參加鄭弘儀主持的《話時代人物》罕見提起病況，笑說被醫生誇說：「你這個命太好了、命大」！
余天2022年曾傳出小中風，當時脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時送到醫院，「來醫院時已經90%自癒」。余天回憶起當時的情況，表示事發當天突然覺得有一邊站不起來，他立刻告訴兒子余祥銓說：「我好像中風了，因為我右腳沒力，趕快送我去醫院，我這邊好像沒有力量，完全站不起來。」就醫檢查後，醫生頻頻說道：「很奇怪」，通常血管塞住不會生出小血管，但他塞住的地方旁邊竟長出好多條小血管，醫生看完忍不住直呼：「你這個命太好了、命大」，因為通常按照他的情況來說，小中風後會變成大中風，必定傷到腦部。
余天解釋，脖子附近的幾條大血管都檢查過，有的堵到剩30%，醫生則說要立刻開刀，「再不通的話就完了，你真的是中風，後來放一根支架」。醫生原以為放完支架會通60%，誰知裝好後「百分百通了」，結果讓醫生也相當驚訝，如今中風的狀況已經全部排除。余天直言，現在就是退休，「我已經很不好命了，也應該退休享受一下了」。
此外，余天去年健檢後發現肝臟有7公分大囊泡，醫生當時傾向讓它「和平共處」不開刀；他坦言，目前生活上最大的變化就是食量要減少，以避免肝臟囊腫頂到胃不舒服。
更多推薦
▪納豆求婚成功 曝300字求婚全文「請問阿鼻，妳願意嫁給我嗎」
▪早已財富自由？ 台灣第一AV女優公開9月分潤數字「我真的窮」
▪驚吐一個人心聲 炎亞綸哭了「經歷生離死別」
▪賈永婕遭酸特權、公器私用 12次「我道歉」吐實情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言