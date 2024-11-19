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劉德華、鄭秀文罕合體！回憶殺突擊大擁抱「全場沸騰」

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
「焚城」香港映後活動，劉德華(左)與鄭秀文難得合體。圖／華映提供
「焚城」香港映後活動，劉德華(左)與鄭秀文難得合體。圖／華映提供

香港天價打造的災難鉅製「焚城」，由天王巨星劉德華聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。「焚城」在香港話題滿滿，台灣票房也賣破1200萬台幣，除了劉德華與莫文蔚的對手戲成為影迷焦點，更讓許多扮演消防員的香港新演員知名度大開，其中，扮演劉德華女兒的許恩怡更是星二代，她的媽媽是香港80年代充滿陽光氣息的女星柏安妮，母女眉宇間非常相似，讓她的演出更受矚目。

電影「焚城」是香港近年罕見的災難大作，集合香港台前幕後的黃金陣容聯手打造，台灣上映後口碑滿滿，讓票房持續成長，全台票房破1200萬！香港演員雖然之前曾經多年讓觀眾感受到青黃不接，但近年香港作品都由票房天王帶領新人共同演出，創造好成績，讓更多的新演員被觀眾認識，像是上半年的「九龍城寨之圍城」由票房巨星古天樂及洪金寶領軍，讓扮演城寨四少的劉俊謙、林峯、胡子彤及張文傑知名度及人氣都大爆衝！而下年的「焚城」由劉德華領軍，讓香港新生代演員何啟華、魏浚笙、林家熙等人知名度都更上一層樓，劉德華也大讚這群新演員表現出色，笑說可以再集合眾人拍攝喜劇，看好他們的潛力。

電影「焚城」的新人中扮演劉德華女兒的許恩怡更是當年影歌雙棲女星柏安妮的女兒！柏安妮以陽光混血的美麗面容，80年代在香港快速走紅，被鬼才監製黃百鳴相中，組成開心少女，而台灣觀眾都對她和周星馳及張學友合作演出的「咖哩辣椒」印象深刻，更曾和永遠的巨星張國榮合唱過國語歌曲「兜風心情」，是傳唱度極高的機車廣告歌曲，更是台灣約會節目鼻組「來電50」的主題曲，曾經紅極一時。但她選擇急流湧退，現在20歲的女兒許恩怡已開始展現演技才華，3年前演出電影「燃野少年的天空」獲得東京國際電影節的最佳新人獎，在「焚城」中則是成為劉德華一直掛念的女兒，面對劉德華、白宇及吳彥姝等實力派演員，她的演出自然，頗有大將之風。

而劉德華最佳銀幕情侶搭檔鄭秀文，也特別抽空自己買票支持電影，更去突襲劉德華的映後活動，見到好友立刻先送上大擁抱，她出現不但全場觀眾沸騰，就連一眾新演員見到她都興奮到說不出話來，鄭秀文說：「電影非常精彩，故事很好，又很緊湊，同時也讓我感動，而且我好滿意劉德華的演出。」她大方表示自己並沒有演出，但想給20多年的好友劉德華和所有演出的演員一份支持，也希望觀眾可以繼續支持香港電影，更特別點名讚美了何啟華救人的戲，「你那場戲的表現讓我很感動，演得好好！」電影「焚城」在台上映中。

劉德華(左)與許恩怡在「焚城」演父女。圖／華映提供
劉德華(左)與許恩怡在「焚城」演父女。圖／華映提供

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