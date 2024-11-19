李明依驚傳打球「後腦重摔著地」 最新病況曝光
李明依近年頻傳健康狀況不佳，先後傳出罹患甲狀腺癌、因頸椎神經壓迫更換人工頸椎椎間盤等消息；近日突傳出她在運動時出意外後腦杓重摔在地，最新病況曝光！
據《三立新聞網》報導指出，李明依昨（18）次在打羽球時出意外，為了接球往後退卻不慎滑倒，「當場後腦杓重摔在地」，摔倒後感覺到暈眩，隨即至到醫院急診，經過一系列檢查後，醫生告知大致上看起來沒事，不過這幾天仍會密切觀察，今天傍晚也會正常在《依同開Mic辣》做廣播LIVE。
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