李明依驚傳打球「後腦重摔著地」 最新病況曝光

43歲的黃翠如與蕭正楠結婚6年，近日黃翠如出席活動時遭傳「飄孕味」，17日夫妻倆出面在群平台宣布喜訊，證實「寶寶來了」，同時透露過去黃翠如曾經歷小產，勉勵同路人要給自己希望。

2024-11-19 21:56