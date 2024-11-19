挺過小產低潮！43歲女星含淚宣布喜訊「寶寶來了」
43歲的黃翠如與蕭正楠結婚6年，近日黃翠如出席活動時遭傳「飄孕味」，17日夫妻倆出面在群平台宣布喜訊，證實「寶寶來了」，同時透露過去黃翠如曾經歷小產，勉勵同路人要給自己希望。
黃翠如和蕭正楠日前在社群平台發文寫道：「每一個家都有屬於自己的故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。」黃翠如更透露過去其實曾小產，「這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」此外，夫妻倆除了感激大家的祝福外，也希望能與經歷過失去的父母互相加點力量，「我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的」。
此外，黃翠如也曝光自製短片，內容中包括經歷小產的她曾擺著寶寶的超音波照片時激動得淚流滿面；另外還曝光了老公得知喜訊激動的表情，影片也感動不少網友，網友們紛紛在留言區獻上祝福。
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