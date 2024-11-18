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59歲昔日奶油小生植髮救老態 嫩妻被誤認成女兒崩潰了

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
倪齊民自曝曾植髮。圖／民視提供
倪齊民自曝曾植髮。圖／民視提供

59歲倪齊近日演出民視8點備檔戲「好運來」，劇中他周旋於侯怡君、楚宣之間，大享齊人之福，但現實生活中，他與年紀小一輪的老婆育有一對就讀高中的寶貝千金。他說，女兒們只有要他領包裹或接送時才會傳訊息，自嘲：「我是領貨員，幾乎天天跑便利商店領貨。」一旁劉至翰笑虧：「這就是最好的父親（付清）節。」

自上一檔「市井豪門」後，倪齊民休息近1年，為了新戲，他特別遵照老婆指示「瘦身」，刻意控制飲食加上適量的運動，為此瘦3公斤。倪齊民感慨到了一定年紀，新陳代謝變慢，身材容易走鐘發福，「髮量少啦、啤酒肚啦，看起來就顯老！」他說有一回，被女兒感染到砂眼，老婆陪同去眼科看病，醫師一臉疑惑：「但是我看你女兒的眼睛沒事啊」，他一聽傻眼，才知醫生誤認凍齡的老婆為女兒，夫妻看來竟像「父女」，令他大受打擊。

倪齊民深刻領悟：「男人沒頭髮看起來就會老5歲。」多年前他到大陸拍戲，當時因拍清裝劇經常剃頭，造成毛囊受損、落髮嚴重，後來他經人介紹到上海植髮，多年過去，至今仍擁有一頭烏黑茂密的頭髮，與昔日奶油小生形象無異，有時還會在手機擺上自己年輕時的照片，豈料遭女兒虧自「不會不好意思嗎」？倪齊民馬上辯駁：「妳們現滑手機、喜歡許光漢，我年輕時也很帥好嗎。」

倪齊民近期演出新戲「好運來」。圖／民視提供
倪齊民近期演出新戲「好運來」。圖／民視提供

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