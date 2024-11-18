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余苑綺生前私訊對話曝！ 陳鑒冷回「1句話」余天李亞萍超心疼

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌當詐團車手頭，遭新北地院判刑2年緩刑5年。圖／報系資料照
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌當詐團車手頭，遭新北地院判刑2年緩刑5年。圖／報系資料照

余天日前上三立「話時代人物」接受主持人鄭弘儀專訪，坦言在愛女余苑綺在世時就知道女婿陳鑒(Gary)外遇。據悉，過去名嘴狄志為就曾在節目上爆料，余苑綺生前曾傳訊息請老公幫忙跑腿買食物，豈料陳鑒竟回她：「沒手沒腳不會自己去？」讓李亞萍看了相當難受。

余苑綺2年前因直腸癌病逝，小4歲的老公陳鑒當時表現得對余苑綺用情頗深，沒想到今年陳鑒被爆出疑似是詐騙集團車手，後來更傳出余天早就知道女婿有紅粉知己。

對此，狄志為近日在《新聞挖挖哇》談起當初余苑綺結婚的始末。他直言，余苑綺其實對感情保守，余苑綺2014年傳出罹癌時陳鑒對她不離不棄，讓余苑綺相當感動；加上陳鑒外表感覺算是一表人才，討得余家兩老歡心，後來余苑綺意外懷孕，讓余天、李亞萍點頭答應婚事。余苑綺的病情起先相當穩定，懷了第二胎後卻因未定期回診，才會沒在第一時間發現復發，病情才急轉直下。

狄志為回憶起有一回李亞萍給他看余苑綺和陳鑒的對話，當時余苑綺抱病做化療，希望老公能幫忙順路買食物回來，但陳鑒卻果斷拒絕並回說：「妳沒手沒腳不會自己去？」李亞萍看了這些對話相當心疼。狄志為更稱，余天也很後悔答應這門婚事，但都嫁了、生小孩了，讓兩老相當無奈。

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