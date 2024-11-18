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女星「偷吃人夫」男友原諒幫道歉！ 戀情苦撐4年宣告分手

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/摘自臉書、IG
圖/摘自臉書IG

37歲港星朱智賢與謝東閔(Brian)交往8年，昨晚雙方突然無預警宣告分手，7年戀情告終。女方過去曾被爆出與人夫不倫戀，而男方當時還陪同出席記者會，並深情告訴女方說：「我會陪你走過這一關！」

昨（17）日謝東閔與朱智賢前後在社群平台宣告分手消息，並稱兩人會以不同身份支持對方，內容中寫道：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」

謝東閔於2010年參加《超級巨聲2》出道，2018年與朱智賢傳出戀情。外傳朱智賢因拍攝劇集《食腦喪Ｂ》與人夫黎振燁日久生情，2020年4月遭爆已婚男星黎振燁偷情被逮，當時由男友謝東閔陪同召開道歉記者會，並公開表明已原諒女友；不過偷吃事件也卻讓朱智賢形象大傷，遭TVB冷凍長達一年。

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