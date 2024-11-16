理科太太邀來蔡康永「開光」 被問稱呼大方回：還是可以叫我太太
網紅理科太太YouTube頻道經過約10個月等待，於14日上線最新影片，邀來嘉賓就是蔡康永。被問怎麼這麼久沒更新，理科太太表示其實一直認真工作，只是沒有拍出來，如今終於更新，笑說「找到機會請康永哥來幫頻道開光一下」，而開頭她笑稱差點忘了講開場白「歡迎來到理科太太」，蔡康永好奇她稱呼，表示為了禮貌都叫她「理科」，她則大方說「你還是可以大叫我太太」。
兩人在節目中暢聊親子關係，談到期望與失落、控制欲、理想與實際的落差，以及角度問題，理科太太透露因與父母關係而尋求諮商，坦言比感情問題還難解，而她今也為人母，直言：「我媽很多跟我講的話，我是不可能跟我小孩這樣說的」，蔡康永好奇她至今都沒對小孩說過「我把你養到這麼大」、「我那麼辛苦生你出來」之類的話？理科太太馬上表示沒有這樣講過。理科太太分享家庭關係與身處被夾在中間一代的難處。
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