張惠妹大巨蛋加開票 深夜無預警開賣全網暴動

張惠妹（阿妹）將於12月21、22、2８、29、31日空降台北大巨蛋，舉辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，加開區域門票於16日0點起開賣，搶票成功的粉絲開心在社群分享喜悅，也讓許多先前向隅的觀眾成功購票，等待共度狂歡夜晚。

阿妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演5場近20萬張票秒殺售罄，主辦單位昨宣布天大的好消息，表示經製作團隊評估確認之後，正式加開B1層和L2層少數座位，搶票成功的粉絲透露數量超過百張。

此外，張惠妹親任「meight.o.nine」主理人，主導官方周邊商品，將心愛的2隻狗狗、2隻貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入每件周邊商品，讓每位粉絲能把溫暖帶回家中，她感性地說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」商品預計本月18日開放預購，同月21日起在松菸文創園區炊事房「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」提供領貨，叫人驚喜的是特別加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行。

張惠妹主導「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演官方周邊。圖／聲動娛樂提供

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