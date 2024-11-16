快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聽新聞
0:00 / 0:00

張惠妹大巨蛋加開票 深夜無預警開賣全網暴動

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張惠妹即將成為首位站上大巨蛋辦個唱的華語女歌手。圖／聲動娛樂提供
張惠妹即將成為首位站上大巨蛋辦個唱的華語女歌手。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）將於12月21、22、2８、29、31日空降台北大巨蛋，舉辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，加開區域門票於16日0點起開賣，搶票成功的粉絲開心在社群分享喜悅，也讓許多先前向隅的觀眾成功購票，等待共度狂歡夜晚。

阿妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演5場近20萬張票秒殺售罄，主辦單位昨宣布天大的好消息，表示經製作團隊評估確認之後，正式加開B1層和L2層少數座位，搶票成功的粉絲透露數量超過百張。

此外，張惠妹親任「meight.o.nine」主理人，主導官方周邊商品，將心愛的2隻狗狗、2隻貓貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入每件周邊商品，讓每位粉絲能把溫暖帶回家中，她感性地說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」商品預計本月18日開放預購，同月21日起在松菸文創園區炊事房「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」提供領貨，叫人驚喜的是特別加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行。

編輯推薦

張惠妹主導「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演官方周邊。圖／聲動娛樂提供
張惠妹主導「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演官方周邊。圖／聲動娛樂提供

相關新聞

張惠妹大巨蛋加開票 深夜無預警開賣全網暴動

張惠妹（阿妹）將於12月21、22、2８、29、31日空降台北大巨蛋，舉辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei ...

手刀快搶！張惠妹大巨蛋加開票 主辦單位曝喜訊

張惠妹（阿妹）即將成為首位站上台北大巨蛋辦個唱的華語女歌手，靈感大爆發主導「ASMR Maxxx @ Taipei Do...

罵前夫「又渣又爛」挨告不起訴 小甜甜親發聲「問心無愧」：一切都很公平

小甜甜（張可昀）去年2月與宋晉賢離婚，雙方隔空交戰，小甜甜曾於社群痛訴男方「又渣又爛」...

病房成活春宮！護理師驚見癱瘓男「女上男下」激戰看護

A片情節竟在醫院真實上演！一名護理師日前上東森「哈囉 你有事嗎」分享醫院裡光怪陸離的奇妙事件，她分享有次巡房，病房門竟然...

李多慧落淚報案後首露面 被控違規她這麼說

韓國啦啦隊女神李多慧日前環島結束返家遭狗仔跟拍，她大動作赴派出所報案提告，媒體則反擊她騎車違規，她今出席醫美診所記者會，...

男歌手酒駕肇逃讓人頂罪被判2年半 公司負責人掩蓋罪行也被起訴

南韓33歲歌手金浩中（김호중）今年5月爆酒駕肇事又讓經紀人頂罪，事件曝光後他遭網友撻伐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。