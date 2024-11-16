卡麥蓉狄亞息影10年回歸影壇 合體奧斯卡影帝

Netflix 2025全新動作電影「特務再出發」（英文片名：Back in Action）今（15）日釋出正式前導預告與海報，主演陣容由好萊塢演員傑米福克斯與卡麥蓉狄亞茲睽違十年後再度合作，更是卡麥蓉狄亞茲久違的大螢幕作品。

正式前導預告中，前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉（卡麥蓉·狄亞茲 飾）和麥特（傑米·福克斯飾演）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。

當他們重拾特務身份，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」，正式宣告最酷的特務組合回歸！最後一架客機即將摔落佈滿雪的斷垣殘壁，艾蜜莉最後在關鍵時刻打開降落傘：「要不是我大腿內側肌力超強，你早死了！」麥特：「你的大腿內側群肌救了我一命！」「特務再出發」明年1月17日Netflix正式上線。

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