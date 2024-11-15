罵前夫「又渣又爛」挨告不起訴 小甜甜親發聲「問心無愧」：一切都很公平

小甜甜（張可昀）去年2月與宋晉賢離婚，雙方隔空交戰，小甜甜曾於社群痛訴男方「又渣又爛」、「不負責任」等言論，遭男方提告妨礙名譽，案件經審理後二度不起訴，14日傳宋晉賢申請再議遭駁回。小甜甜今（15）日透過臉書寫下心情。

小甜甜於臉書寫道：「凡事只求問心無愧，站得正就不怕影子斜！老天一切都很公平，該還給你的都會還給你！尤其沒做的事情，莫須有的罪名，正義或許會遲到但不會不到！ 現在的我很好很富足我愛的家人都在我身邊，也給予著我滿滿努力的動力與勇氣 （感謝司法還給我一切清白）。」

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