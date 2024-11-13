李多慧落淚報案後首露面 被控違規她這麼說

韓國啦啦隊女神李多慧日前環島結束返家遭狗仔跟拍，她大動作赴派出所報案提告，媒體則反擊她騎車違規，她今出席醫美診所記者會，被問到相關話題，公關則出面幫忙擋掉，婉轉表示希望話題聚焦在活動，就怕又節外生枝。

李多慧出席活動仍活力滿滿、笑容滿面，看似已走出跟拍陰霾，她被指控是馬路三寶，騎車不禮讓行人還違規轉彎，在記者會現場被問到「有違規嗎」、「會擔心罰單嗎」等相關話題，她都沒做回應，公關則趕緊擋下問題：「請聚焦活動，謝謝。」有記者怕她聽不懂，還把「會擔心罰單嗎」翻譯成韓文給她看，她露出疑惑表情笑回「不知道」，輕描淡寫帶過。

她先前放話考慮搬家，問她有確定嗎？她微笑表示「還不確定」，並向粉絲喊話：「真的沒事！繼續加油好不好？」而她剛結束5天環島旅程，她坦言身體還在酸痛，「特別是屁股，現在還沒好，右手也還在痛。」未來還想挑戰騎車到武嶺和太魯閣。

李多慧今出席活動仍活力滿滿。記者吳致碩／攝影

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