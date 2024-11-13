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男歌手酒駕肇逃讓人頂罪被判2年半 公司負責人掩蓋罪行也被起訴

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
金浩中一審被判2年6個月。圖／擷自韓媒news1
金浩中一審被判2年6個月。圖／擷自韓媒news1

南韓33歲歌手金浩中（김호중）今年5月爆酒駕肇事又讓經紀人頂罪，事件曝光後他遭網友撻伐。而綜合韓媒報導，他「危險駕駛」被檢方求處3年6個月有期徒刑，法院一審今（13）宣判他2年6個月有期徒刑。

金浩中酒駕撞上計程車後逃逸，他最初否認犯行，多次試圖隱瞞罪行，還讓經紀人「自首」幫他頂罪。法官指其行為干擾調查，浪費大量警力跟時間，質疑其悔悟誠信：「金先生作為成年人是否對自己犯下的錯誤有任何愧疚感是值得懷疑的。」

而金浩中經紀公司代表李某及負責人全某試圖滅證，涉嫌命令經紀人張某代金浩中自首以掩蓋金浩中罪行，分別被判2年及1年6個月有期徒刑，而經紀人張某則被判一年有期徒刑，緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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