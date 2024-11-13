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「是個咖才有資格掉淚」 張泰宇憶遭《影后》女星狠甩5巴掌臉腫留手印　對鏡落淚自我安慰

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
張泰宇。圖／擷自IG／cchinhao
張泰宇。圖／擷自IG／cchinhao

台劇《影后》描寫女演員演藝圈生存，7日正式於Netflix上線，劇情角色、寫實台詞都引網友討論，張泰宇（舊名「張晉豪」）於Threads分享劇中讓他相當有共鳴的一句話「你是個咖，才有資格掉眼淚」，透露曾與合作戲中一位女演員，當時被對方狠狠呼了5巴掌，至今仍印象深刻。

張泰宇回憶過往當臨演，打戲被踩手、拉傷扭傷、破皮等各種受傷，甚至還曾被道具刀劈到掉了一小塊肉，直言「有時候通告費還不及醫藥費」，但讓他印象最深刻的，其實是一次和《影后》中女演員對戲的經驗。

他描述對戲劇情是他去搭訕被打巴掌，而該畫面需拍三次，包括遠鏡頭、雙人鏡頭、特寫鏡頭，女演員在拍攝遠鏡頭時就大力給了他一個「真」巴掌。張泰宇坦言，「其實拍戲的都知道，在遠鏡頭裡即便打真的巴掌，也看不太出來，所以一般都是做個動作與反應就可以帶過」，所以被真打的當下他傻了，且被打到耳鳴。

而隨後的雙人鏡頭、特寫鏡頭也都和遠鏡頭一樣大力，不僅耳鳴、臉腫，回到家臉上都還殘留著手印，而各角度鏡頭加上有NG，他總共被賞了5個有力的真巴掌。

而有網友好奇女演員賞完巴掌後是否有關心他，張泰宇回答「可惜她沒有」，反而是在鏡位時一旁的配角以及劇組工作人員問他「還好嗎」，引討論直言「就算是虛情假意也該關心一下吧」。

張泰宇表示並非是要蹭熱度，回憶當時結束了「巴掌通告」後，回到家在浴室看到腫漲的臉頰及殘留的手印，「我落淚了」，也影響他對拍戲地熱情程度，當時他安慰自己「還真沒辦法！你就不是個咖呀」，如今看《影后》又聽見台詞，又看到當時那位女演員，勾起了他往事回憶。

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張泰宇回憶巴掌戲。圖／擷自Threads／cchinhao
張泰宇回憶巴掌戲。圖／擷自Threads／cchinhao

張泰宇回憶巴掌戲。圖／擷自Threads／cchinhao
張泰宇回憶巴掌戲。圖／擷自Threads／cchinhao

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