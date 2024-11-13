「是個咖才有資格掉淚」 張泰宇憶遭《影后》女星狠甩5巴掌臉腫留手印 對鏡落淚自我安慰
台劇《影后》描寫女演員演藝圈生存，7日正式於Netflix上線，劇情角色、寫實台詞都引網友討論，張泰宇（舊名「張晉豪」）於Threads分享劇中讓他相當有共鳴的一句話「你是個咖，才有資格掉眼淚」，透露曾與合作戲中一位女演員，當時被對方狠狠呼了5巴掌，至今仍印象深刻。
張泰宇回憶過往當臨演，打戲被踩手、拉傷扭傷、破皮等各種受傷，甚至還曾被道具刀劈到掉了一小塊肉，直言「有時候通告費還不及醫藥費」，但讓他印象最深刻的，其實是一次和《影后》中女演員對戲的經驗。
他描述對戲劇情是他去搭訕被打巴掌，而該畫面需拍三次，包括遠鏡頭、雙人鏡頭、特寫鏡頭，女演員在拍攝遠鏡頭時就大力給了他一個「真」巴掌。張泰宇坦言，「其實拍戲的都知道，在遠鏡頭裡即便打真的巴掌，也看不太出來，所以一般都是做個動作與反應就可以帶過」，所以被真打的當下他傻了，且被打到耳鳴。
而隨後的雙人鏡頭、特寫鏡頭也都和遠鏡頭一樣大力，不僅耳鳴、臉腫，回到家臉上都還殘留著手印，而各角度鏡頭加上有NG，他總共被賞了5個有力的真巴掌。
而有網友好奇女演員賞完巴掌後是否有關心他，張泰宇回答「可惜她沒有」，反而是在鏡位時一旁的配角以及劇組工作人員問他「還好嗎」，引討論直言「就算是虛情假意也該關心一下吧」。
張泰宇表示並非是要蹭熱度，回憶當時結束了「巴掌通告」後，回到家在浴室看到腫漲的臉頰及殘留的手印，「我落淚了」，也影響他對拍戲地熱情程度，當時他安慰自己「還真沒辦法！你就不是個咖呀」，如今看《影后》又聽見台詞，又看到當時那位女演員，勾起了他往事回憶。
▪宋再臨留遺書驟逝！南韓傳11月怪談「4人在同天過世」
▪李玟去世1年！墓地「雜草叢生」粉絲爆怒：家人知道嗎
▪剛離婚就被20歲鮮肉追求 李妍瑾嫌棄「有一股味道」
▪震撼彈！丹佐華盛頓承認將退休 「黑豹3」可能是最終作
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言