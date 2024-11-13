昔勤發辣照...寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席 3日內刪光各社群帳號

寫真女星小泉美雪（小泉みゆき）與大16歲日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎不倫戀，經日媒《週刊FLASH》爆出後她被網友發現已接連將各平台社群帳號刪除。

日媒《週刊FLASH》報導，小泉美雪擔任日本香川縣高松市觀光大使，該城市就是玉木雄一郎家鄉，兩人被爆在當地酒店，以及東京酒吧約會，玉木雄一郎坦承出軌並公開道歉，而小泉美雪未發聲，不過網友發現她自9日起陸續刪除了 X、Instagram、Facebook帳號，目前僅剩下已近10年沒有更新的部落格。而在不倫戀爆出前，小泉美雪在社群方面更新勤快，常更新動態、曬辣照。

39歲的小泉美雪身材姣好，曾發行寫真。據悉，她幾年前就已離開經紀公司，如今因爆出與政壇黨魁不倫戀而引起關注。

而玉木雄一郎11日公開道歉，稱因「內心軟弱」而對其她女性有好感，對妻子很抱歉，會用一生謝罪。但未特別提及對小泉美雪的想法。

小泉美雪刪除社群帳號。圖／擷自Ｘ

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