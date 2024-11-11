「甄嬛傳」安陵容驚爆險遭性侵！9歲被抱走一輩子陰影
38歲大陸女星陶昕然因演出「後宮甄嬛傳」的「安陵容」打開知名度，因在劇中靠美聲上位，更被網友稱為「安小鳥」。她近日以製片人身分出席電影「夾縫之間」宣傳活動，驚爆9歲那年差點慘遭性侵。
陶昕然在「夾縫之間」首映會上，突然爆出險遭性侵的往事。她先是提到女性被性侵和被猥褻的數據調查，接著望向台下母親問道「媽媽！我能說嗎？」待母親同意後便提到「那年我9歲，那天我跑走了，對方性侵未遂。」
陶昕然語帶哽咽透露，直到自己當了媽媽後，才決定將此事告訴自己的母親，事到如今也決定向外界說出這段過往，也希望透過電影為女性朋友們勇敢發聲，讓大批粉絲相當心疼，不少網友更直呼：「壞人真的很多，小孩一刻都不能離開視線。」
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