「李心潔小三」嫁富商變賢妻 大方曬胸口「絕美刺青」

李心潔老公彭順2014年被拍到與藝人李悅彤接吻畫面，而在爆出不倫戀後李悅彤形象大傷，還被封為「最強小三」。2018年李悅彤與富商鮑偉業（Ivan）結婚生子；6日她慶祝37歲生日，大膽曬出胸口的刺青。

李悅彤日前在社群平台發文，並寫下：「紀念在人間的第37年」，發文中也曝光了她的近照。照片中，只見她川著深V洋裝，大方秀出身上的蝴蝶、美少女戰士的魔杖、兔子等刺青圖案，大膽的圖案意外引發關注。

李悅彤曝光新照。 圖/摘自微博

李悅彤曝光新照。 圖/摘自微博

李悅彤曝光新照。 圖/摘自微博

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