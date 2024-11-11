「趙少康出院換我入院」 陳文茜自曝罹罕病飛美國治療

陳文茜這些年來歷經大大小小的病痛纏身，2019年被診斷出肺腺癌後，便積極與病魔抗戰，去年更傳出罹患敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回，她形容這些就像是恐怖情人。近日傳出她因為罹患罕病，正前往赴美接受細胞檢驗。

陳文茜昨（10）日在臉書發文，先是放上與趙少康的合照說道：「趙少康先生出院了，換我，戴著另一頂花冠入院。」並感慨寫下：「我不會恐懼死亡，我直視它，不苛求，但也努力地聽自己身體的聲音，注意變化，當有治療的可能性時，我會全力以赴，跑嬴好像注定的命運」。

陳文茜表示，因為罹患罕病，感謝遇見貴人相助，目前已啟程前往美國接受細胞檢驗。而離開前助理們幫他準備好行李，光是藥物就有一大箱，包括30個N95、滴露、抗生素、急救針等，更自嘲：「這是準備去美國開藥房？」而她也利用銀色行李箱來裝藥物，更樂觀地稱行李箱外觀閃閃發亮，「像極了星星的祝福」。

此外，陳文茜也透露，美國有位醫生的母親是世界周報觀眾，得知她的病情後已經事先幫忙安排好檢查，更特地飛到波士頓希望能就近照顧。最後，她也罕見透露這一趟旅程的心聲，「我帶著治療疾病的渴望抵達，但生活是逐漸的、不知不覺的，在一段時間後，告訴你意想不到的答案。」發文一出，許多網友們紛紛在底下留言替她加油打氣。

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