蒼井空住院切卵巢囊腫「從劇痛中醒來」 拔尿管極度不適

日本前AV女優蒼井空最近分享日常生活時，透露為動卵巢囊腫切除手術住院了。

蒼井空每年都會定期健檢，她表示已存在10年的卵巢囊腫突然迅速增長，由原本2公分在半年內增大了3公分，醫生告知若超過5公分就必須動手術，已屆臨界點的她最終選擇先處理，住院開刀。

蒼井空表示手術很順利，她經歷全麻，但術後醒來她痛到發抖，「我從劇痛中醒來，被帶到病房，全身發抖，全身酸痛。」並稱靜脈麻醉根本沒用，最後靠栓劑和打針緩解不適。蒼井空直說這是她活到這麼大最痛苦的經歷。

蒼井空透露5年前剖腹產留下10公分疤痕，這次透過腹腔鏡手術切除囊腫，分別在肚臍和腹部3處留下僅1.5公分的傷口，讓她直呼神奇。

她也分享術後拔尿管的感受，直言「像得膀胱炎的疼痛」，且因殘尿感覺得極度不適，她嘗試排空，痛到讓她又額外服用了止痛藥。

蒼井空住院切卵巢囊腫。圖／擷自ameblo

蒼井空住院切卵巢囊腫。圖／擷自IG／aoi_sola

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