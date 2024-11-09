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林靖恩竊盜罪判罰 李坤城兒發文「偷搶拐騙」：狠狠打臉正當辛苦賺錢的人
與李坤城「爺孫戀」轟動一時的林靖恩，在李坤城病逝後爆出一連串脫序行為，日前她又在超商偷竊25元運動飲料遭逮，李坤城兒子李卓軒於臉書發文，提「偷搶拐騙、不勞而獲」，雖沒指名道姓，不免讓人聯想到偷竊遭逮的林靖恩。
李卓軒8日晚間於臉書發文：「不管是一代二代三代九代祖宗十八代，誰不是睜眼就早出晚歸辛勤經營自己的事業，才得以能吃飽睡好有個遮風避雨的地方。誰的錢也不是大風颳來的，是解決了別人的問題，幫助了別人，滿足別人的需求，別人心甘情願付給你賺來的。」表示人都在為生活打拚，接著直言：「如果這個社會風氣鼓勵偷搶拐騙，豪橫奪取，不勞而獲，坐享其成，那不就是狠狠打臉大部分正正當當辛苦工作賺錢的人了？」，其中「偷搶拐騙」不免讓人想到了因超商偷飲料被被依竊盜罪判罰3000元的林靖恩。
不過李卓軒隨後話鋒一轉，說道：「少被一些大陸幹片被洗腦了。一周工作辛苦了，週末了，好好休息犒賞自己一下吧。」
而他早前發文談看《富爸爸·窮爸爸》感想「窮爸爸，富爸爸都很好處理。最難處理的是色爸爸。」，並稱：「還好上天處理掉了，這就是福報啊！」網友直呼「高級幽默」，有人留言「還好已經沒有關係了」，李卓軒也回應：「福報檔煞」。
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