快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

不是基努李維 「捍衛任務」殺神差點就是布魯斯威利

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
布魯斯威利早先才宣布失語症息影。(美聯社)
布魯斯威利早先才宣布失語症息影。(美聯社)

即便基努李維已經憑藉「捍衛任務」系列再登動作巨星的高峰，票房一集比一集高，他所飾演的退休殺手約翰維克因為愛犬被殺，怒而向黑幫展開復仇，最後甚至向各路殺手組織宣戰，然則該系列的雙導演查德史塔赫斯基、大衛雷奇近期在「好萊塢報導者」專訪中表示，一開始主角很有可能不是基努李維，因為「終極警探」布魯斯威利聽聞劇本之後，曾釋出他很想演首集電影的意願。

報導指出，即便查德史塔赫斯基原本就想找基努李維，再加上他原本是基努李維的替身、特技指導，不過大衛雷奇透露，一開始兩人計畫拍攝該項目時，布魯斯威利就對這劇本產生興趣，而他們正式將這個故事交給基努李維之前，其實也很樂意與布魯斯威利一起合作。但兩人也指出，布魯斯威利的年紀也會是問題，首先他比基努李維大了10歲，雖說布魯斯當時的體能也保養得很好，但能否像是基努李維那樣精準執行大量的動作場面，布魯斯的體能素材可能還有待商榷，但也有外媒讚許，布魯斯其實更能表現出退休老殺手的滄桑感。

再加上，後來布魯斯威利在2022年宣布患有失語症退出影壇，倘若他當年真的演出，未來可能也無法拍攝續集，而基努李維在長期維持大量體能訓練的狀態下，狀況依舊不錯，接下來也將在外傳電影「捍衛任務：復仇芭蕾」登場。

編輯推薦

基努李維被認為是系列電影「捍衛任務」的幕後功臣之一。圖／摘自X
基努李維被認為是系列電影「捍衛任務」的幕後功臣之一。圖／摘自X
基努李維主演「捍衛任務」系列在全球瘋狂大賣。圖／威視提供
基努李維主演「捍衛任務」系列在全球瘋狂大賣。圖／威視提供

相關新聞

蒼井空住院切卵巢囊腫「從劇痛中醒來」 拔尿管極度不適

日本前AV女優蒼井空最近分享日常生活時，透露為動卵巢囊腫切除手術住院了...

林靖恩竊盜罪判罰 李坤城兒發文「偷搶拐騙」：狠狠打臉正當辛苦賺錢的人

與李坤城「爺孫戀」轟動一時的林靖恩，在李坤城病逝後爆出一連串脫序行為，日前她又在超商偷竊25元運動飲料遭逮，李坤城兒子李卓軒於臉書發文，提「偷搶拐騙、不勞而獲」...

不是基努李維 「捍衛任務」殺神差點就是布魯斯威利

即便基努李維已經憑藉「捍衛任務」系列再登動作巨星的高峰，票房一集比一集高，他所飾演的退休殺手約翰維克因為愛犬被殺，怒而向...

不只沈春華重摔！她在電視台裡慘跌「當場骨折」

資深媒體人這段期間傷病頻傳，先是趙少康自爆動了心臟手術保命，今天沈春華也公開自己在上海機場發生驚魂記。日前陳雅琳也在電視...

嚇！最美啦啦隊女神海邊宛如貞子 這人真是李多慧？

啦啦隊女神李多慧來台發展，拿到不少廣告代言，還包括機車代言，而她日前也順利考取了機車駕照，開心騎機車進行環島之旅，7日到...

神隱3個月！網紅陳沂自爆動手術 鬆口認：狀況很不好

網紅陳沂常在社群平台評論時事，嗆辣形象深植人心。日前她才自曝肛門長痔瘡，直腸外科門診利用「綁橡皮筋」將內痔處理完畢，近日她有自爆動了手術，坦言臉變得有些奇怪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。