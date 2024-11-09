不只沈春華重摔！她在電視台裡慘跌「當場骨折」

資深媒體人這段期間傷病頻傳，先是趙少康自爆動了心臟手術保命，今天沈春華也公開自己在上海機場發生驚魂記。日前陳雅琳也在電視台裡滑倒，當場右手骨折，接下來要面臨長達3個月的復健養傷之路。

沈春華感謝上天保佑，雖然跌倒但僅受皮肉傷。陳雅琳就沒這麼幸運了，她因為公司地板打蠟，清潔單位沒有擺設任何警示標誌，導致她重摔倒地，渾身沾滿蠟油且久久無法起身。

她忍到下班才就醫，發現傷勢複雜，是右手骨折加上韌帶軟骨撕裂傷。現在不僅生活不便，還得戴加固型護腕，等上至少3個月才能復原。

陳雅琳心情大受影響，無奈傷勢已經造成，只能感嘆：「唉！施工的SOP真的要做到，該作為而不作為，遺憾就造成了！」

沈春華慶幸只有皮肉傷。圖／摘自臉書

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