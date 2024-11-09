嚇！最美啦啦隊女神海邊宛如貞子 這人真是李多慧？

啦啦隊女神李多慧來台發展，拿到不少廣告代言，還包括機車代言，而她日前也順利考取了機車駕照，開心騎機車進行環島之旅，7日到了台東三仙台，因為海邊風浪太大，拍出的美照，全像日本恐怖片貞子，讓人看了捧腹大笑。

李多慧一直想要挑戰機車環島，4日她就在IG突宣告環島之旅啟程，從宜蘭出發，天氣不錯，可以見到機車後面還掛著「我在環島中」的布條，5日環島的第二天晚間進行直播，透露天氣不好，她們騎了8個小時，有6小時都在淋雨，而且原本想要騎到武嶺上，但是天氣濕冷山路上霧還大，一度只能停下來蹲在路邊，不知該怎麼辦，而一整天就只吃了一碗泡麵，穿著雨衣、戴著安全帽，顯得很狼狽。網友們紛紛留言為李多慧加油打氣，也叮嚀要小心安全。

7日一行人來到台東，到了知名景點三仙台，因為風大浪大，長髮被海風吹到毫無頭緒，正面看卻像背面，她笑說，「雖然在路上睡著了，但穿過了超美海岸線終於到了台東，現在即將前往高雄，我不困(睏)了」。

李多慧在台東三仙台前拍照，長髮胡亂飄逸。圖／摘自臉書

李多慧拿到駕照後環島。圖／摘自臉書

李多慧環島來到台東成功。圖／摘自臉書

商品推薦