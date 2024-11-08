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神隱3個月！網紅陳沂自爆動手術 鬆口認：狀況很不好
網紅陳沂常在社群平台評論時事，嗆辣形象深植人心。日前她才自曝肛門長痔瘡，直腸外科門診利用「綁橡皮筋」將內痔處理完畢，近日她有自爆動了手術，坦言臉變得有些奇怪。
陳沂近期鮮少直播，還透露最近少露面的原因：「距離我上次直播，大概是三個月前的事了，大家可以看到我的狀況真的沒有到很好，所以我才沒有辦法直播，因為我在今年九月初，也就是兩個多月前，做了眼袋內開的小手術，我現在眼睛整個下面已經腫了2個月了，她就是還沒有好，很緩慢地速度恢復當中。」
陳沂無奈解釋，自己的情況不但無法直播，連拍照都沒辦法，「因為眼睛腫心情會變差，導致我就是什麼事情都不想做，我就這樣虛度光陰兩個月」。
此外，她也分享先前動小手術將痔瘡移除的過程，「因為都很輕微，內痔的部分則利用橡皮筋來解決，問我要先綁痛的還是不痛的？我說痛吧，先苦後甘接著就感覺肉被夾一下一個旋轉，痛，真的痛！」幸好痛感只維持幾小時，睡一覺醒來就正常了。最後更強調，其實處理痔瘡沒有那麼恐怖，更稱下次要挑戰外痔。
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