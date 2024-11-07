「最美港姐」曾是護士 11度低溫街頭開唱冷到發抖

混血女星謝嘉怡（Lisa）被讚是近年來最高顏值的港姐。她奪冠後也踏入演藝圈，參演過《愛·回家之開心速遞》、《逆天奇案2》等港劇及綜藝節目，最近她分享到中國上海，晚上在江邊演唱經典粵語歌曲〈上海灘〉的影片，11度低溫讓她冷到邊唱邊發抖。

謝嘉怡6日分享街頭唱歌影片，發文表示「還有什麼地方能比上海灘更適合唱〈上海灘〉呢」，謝嘉怡表示這首歌對她別具意義，「這首歌將永遠在我心中。它是我香港小姐旅程的結束，也是我進入演藝圈瘋狂之旅的開端。」還說舞台過露就未在公眾場合唱過這首歌，覺得選在歌曲的家鄉進行表演是最對的選擇。

謝嘉怡還補充稱當晚上海為11度，影片中也可見她冷到搓手、發抖，不過仍跟著歌曲唱歌展現歌喉，網友則讚「美女」、「好可愛」、「很好的經典歌曲」，還有人讚她發音進步了很多。

謝嘉怡畢業於愛丁堡納皮爾大學護理學系，她曾到尚比亞擔任義工，當過護士，為完成父親夢想於2020年參選香港小姐，最終奪冠軍及「最上鏡小姐」，後決定在香港發展，簽約成為TBV藝人。

謝嘉怡（Lisa）街頭開唱冷到發抖。圖／擷自IG／lisamarie_tse

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