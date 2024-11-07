《黑白大廚》韓食大師欠債14年沒還挨告！「白湯匙」李英淑出演費遭扣押

《黑白大廚：料理階級大戰》熱播，參賽主廚知名度大漲，但卻一個個爆出黑料，讓人驚訝。節目中作為「白湯匙」代表之一的韓食大師李英淑就被挖出欠債不還被告上法院。

69歲的李英淑曾在《韓食大賽2》中奪冠，被稱為「韓食大師」，生活中是「羅慶蕈菇農家」經營者。她參加《黑白大廚：料理階級大戰》後話題、知名度再漲，日前被爆欠債14年都沒還。

綜合韓媒報導，債權人表示李英淑2010年時為開設餐廳，向時任香菇協會會長趙某借了1億韓元（約231萬台幣），趙某於隔年7月過世，其子整理父親遺物時發現借據，才知道有此事。趙某兒表示，他們提出訴訟獲得勝訴，但李英淑稱「無力償還」，遲遲未還錢。

趙某兒子表示，當時法院拍賣李英淑部分資產，拿回了4200萬韓幣，但剩餘債務仍未還，他們於2018年對李英淑申請追討，但至今仍未拿回欠款，而李英淑仍活躍於綜藝等活動，認為李英淑該負起責任給個交代。據趙某兒子估算，李英淑欠款本金加利息已超過3億韓元（約693萬台幣）。

而李英淑出演《黑白大廚：料理階級大戰》，趙某兒子1日向製作公司申請了扣押追償，法院已裁定扣押李英淑演出費。

商品推薦