「琅琊榜」女星富豪尪破產！獻身救夫「5年還清13億」
現年46歲的大陸女演員劉濤曾演出「琅琊榜」、「羋月傳」受到台灣觀眾喜愛，駐顏有術一直受到網友大讚，2007年宣布與當時「京城四少」之一的商人王珂閃婚，婚後退出演藝圈，生下一子一女。
沒想到婚後不到3年，老公就投資失利而破產，欠下13億巨額債務，劉濤立刻在2010年復出拍戲，2011年到2015年短短4年內主演、客串的電視劇就有25部，曾在1年內就拍了18部電視劇，夫妻倆多次被傳離婚，劉濤也曾大動作發聲明澄清，對丈夫不離不棄，還獲得「國民賢妻」封號。
除了電視劇以外，劉濤勤跑綜藝，上歌唱節目展現自己好歌藝，近年來也加入直播帶貨行列，首播創下4小時賺6.4億台幣的驚人成績，還曾創下10秒內賣出10間房子，好口才和帶貨成績，也讓她贏得明星主播界的「銷售天后」的稱號。網友直呼：「真的是最美的女人」、「患難見真情」、「真的是最強女人」。
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