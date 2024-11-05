港姐曾瑞珊移居台灣4年 「移植2/3小腸」救兒曝術後狀況

港姐曾瑞珊今年5月進行「移植小腸」手術救愛兒，日前於社群分享術後狀況，表示每次檢查最期待的就是陪兒子做腸鏡檢查，看著自己的腸子在兒子體內活躍著，讓她感動又開心。

曾瑞珊表示自今年5月進行手術後至今已半年過去了，兒子每個月仍需要住院2天進行檢查，她陪著孩子，看著畫面聽醫生說「腸子很漂亮」、「絨毛很多」，並要孩子好好珍惜，吃多點時，她直言：「這種讚美真的比『媽媽的教育好棒』、『弟弟成績很好』、『弟弟很乖』來得更令我開心、滿足、感動及自豪。」

綜合港媒報導，曾瑞珊曾於2006年參選香港小姐，當時前三名為女星陳茵媺、周家蔚、呂慧儀。曾瑞珊婚後育有一對兒女，大兒子「甘甘」出生時有短腸症，多年來進行過多次手術，難以進食，需要靜脈輸液維持所需營養。曾瑞珊求醫於2020年移居台灣，並於今年5月移植三分之二小腸救兒，手術很成功，她也透過社群分享術後狀況，3日發文吐露心情，也表示下個是一個關口，網友紛紛留言祝一切順利。

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