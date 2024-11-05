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王仁甫女兒在加拿大求學半年 「學費開銷」曝光了

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
王仁甫和季芹先前送樂樂到加拿大寄宿學校。圖／摘自臉書
王仁甫和季芹先前送樂樂到加拿大寄宿學校。圖／摘自臉書

王仁甫、許孟哲、峮峮和豆花妹蔡黃汝今天出席「飢餓遊戲」八周年記者會，王仁甫把女兒樂樂送到加拿大念書，因為思女心切，他每天都要跟樂樂講上1個小時的電話。但他和季芹沒有因此跟去陪讀，要讓女兒學會獨立。

18歲的樂樂到加拿大念高三，學費跟生活費一年約要200萬元。她已經出國半年，未來打算用加拿大文憑申請大學。王仁甫透露，女兒目前都是住宿舍，抱怨當地好無聊，想要找人聊天。所以一開始幾乎天天打電話，一聊就是一小時。但沒多久女兒開始嫌煩，夫妻倆打算等之後放長假，再飛過去探視女兒，或是等女兒放暑假時回台灣團聚。

王仁甫稱讚樂樂現在所有事情都是自己來，「畢竟小孩長大了，開心看到她的發展跟成長，只是家裡氛圍改變，以前吃飯時，姊姊都會嘰哩呱啦講話，現在吃完飯弟弟就說要進房間了」。

王仁甫有提醒樂樂，如果交了男朋友一定要帶回來，讓爸媽看看。他也不介意樂樂和外國人、黑人等不同國家的男生交往，建議女兒多看多比較，只要對方對女兒好，爸媽都樂見其成。

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