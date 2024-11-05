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為何送周杰倫門票？音樂人認了全為「敗血症」的她！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫「嘉年華」世界巡演吸引許多人搶票。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫「嘉年華」世界巡演吸引許多人搶票。圖／杰威爾音樂提供

天王周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，日前4場將近15萬張門票一開賣就搶光，就連加賣的視線遮蔽區也秒殺，一票難求之下，音樂人許常德日前突表示要送門票，如今原因曝光，原來都是為了她。

許常德昨（4）日娓娓道來，表示送周董門票是為了關注，更重要的是為了腎衰竭的陳盈潔，她因教唆偽造有價證券罪被判3年2個月，去年8月入獄，同年10月因腎衰竭加上敗血症申請保外就醫，到現在病情仍沒有好轉。

許常德全是為了她募款，希望可以獲得更好的醫療資源，他大讚「周杰倫真的是菩薩」，感嘆：「這兩天我看到了很多留言，也讀到很多寫了為何要看周杰倫的訊息，我只能說如果我有一百張票的話，我現在會毫無猶豫的給他們看，沒想到每一張周杰倫的演唱會入場券都承載那麼多動人的故事。」

許常德也坦言，為了幫陳盈潔募得繼續奮鬥的費用，同時也想幫助視障歌手李炳輝，由於沒有宣傳預算，只能靠話題，「我非常猶豫地想了兩天，決定用送出一張『周杰倫演唱會』的門票來吸引，我希望透過這個贈送貼文，讓大家知道陳姐的這個直播訊息」。

許常德也向廣大的粉絲道歉，「我只能送出我要去的演唱會的票一張」，他將在8日晚間8點透過直播以匿名方式揭曉得主，「我只能說我幾乎是每讀一封訊息就掉一次淚，很高興自己想出這麼意外的想法，我很高興把我的票給更值得我去的人去」。

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許常德（右）和陳盈潔交情不錯。圖／摘自臉書
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許常德相當照顧陳盈潔。記者沈昱嘉／攝影
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