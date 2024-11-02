周杰倫台北大巨蛋門票加賣依舊買不到！網友喊話「松菸架設大螢幕」

周杰倫12月台北大巨蛋演唱會日前開賣秒殺，黃牛亂象引各界關注，在黃牛被抓後170多張門票作廢，而杰威爾早已宣布「不加場」，聽聞門票作廢歌迷惋惜，不過事後杰威爾宣布增加「部份視線遮蔽區」門票販售，今（2）日中午12點正式開賣，一分鐘內火速完售，許多歌迷依舊買不到票。

加賣門票廟火速完售，網友紛紛在官方公告貼文下再討論「實名制」問題，嘆「又都黃牛買走了 我們這種粉絲就是死活買不到」、「不實名制都沒機會」、「還是沒搶到，服了！」、「點進去就完售？」，還有人開玩笑問「什麼時候加開下水道區」，甚至有人留言「松菸架設大螢幕～拜託喔!!」，若是認為可以電影院直播，「讓黃牛票崩盤」。

而有搶票的網友似乎也感到意外，留言「看到yes嚇了一跳，但還是有搶到」。

官方臉書下網友留言。圖／擷自臉書／杰威爾音樂 JVR Music

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